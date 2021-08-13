США направят около 4 тыс. военных для безопасного вывоза своих дипломатов из Афганистана.

Об этом сообщил представитель американского военного ведомства Джон Кирби. По его словам, на первом этапе операции три батальона пехоты в течение следующих 24-48 часов будут переброшены в Международный аэропорт Кабула. Кирби уточнил, что США сократят персонала посольства в Афганистане к 31 августа, синхронизировав вывоз дипломатов с общим окончанием военной операции в стране,