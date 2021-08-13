Жертвами стрельбы в английском Плимуте стали пять человек.

Об этом сообщает Daily Mail. По сведениям издания, стрелок мертв, о числе пострадавших не сообщается. На место происшествия прибыли не менее трех воздушных судов санитарной авиации. Местный парламентарий Джонни Мерсер заявил, что стрельба не связана с терроризмом. Между тем, полиция оцепила место стрельбы и перекрыла дороги в этом районе.
2021-08-13T01:07:18+03:00
2021-08-13T01:07:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 13 августа 2021
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