Жертвами стрельбы в английском Плимуте стали пять человек.

Об этом сообщает Daily Mail. По сведениям издания, стрелок мертв, о числе пострадавших не сообщается. На место происшествия прибыли не менее трех воздушных судов санитарной авиации. Местный парламентарий Джонни Мерсер заявил, что стрельба не связана с терроризмом. Между тем, полиция оцепила место стрельбы и перекрыла дороги в этом районе.