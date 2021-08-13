Превышения ПДК по нефтепродуктам под Новороссийском в Черном море не выявлено.

Во всяком случае, так утверждает глава Минприроды Александр Козлов. Вечером в субботу во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер вблизи Новороссийска произошел залповый выброс

нефти. Каспийский трубопроводный консорциум отчитался о локализации выброса вечером 7 августа. Недалеко от нефтеразлива находится особо охраняемая природная территория «Утриш».