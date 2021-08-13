Пассажирка которой оторвало ногу при взрыве в автобусе в Воронеже, умерла в реанимации.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Воронежской области. По его данным, пострадали 18 человек. Отрабатывается несколько версий случившегося: по одной из них, взрыв в автобусе произошел из-за неисправного газового оборудования; между тем, в мэрии утверждают, что автобус был дизельным и газового оборудования не имел. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности..
2021-08-13T01:04:47+03:00
2021-08-13T01:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 13 августа 2021
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