Пассажирка которой оторвало ногу при взрыве в автобусе в Воронеже, умерла в реанимации.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Воронежской области. По его данным, пострадали 18 человек. Отрабатывается несколько версий случившегося: по одной из них, взрыв в автобусе произошел из-за неисправного газового оборудования; между тем, в мэрии утверждают, что автобус был дизельным и газового оборудования не имел. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности..