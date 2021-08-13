Олег Качанов: Отдельный портал наблюдения будет организован для ДЭГ

Для дистанционного электронного голосования будет организован отдельный портал наблюдения. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

«У нас будет специальный отдельный портал наблюдения. Там будет сводная информация по всем субъектам, где проходит ДЭГ. То есть, какое количество бюллетеней получено, сколько непосредственно голосов получено в блокчейн, какое количество человек изначально подало заявление – включено в список участников ДЭГ. То есть стандартные операционные параметры», — рассказал он.

Кроме того, по словам О.Качанова, «там будет бегущая лента транзакций блокчейна». «То есть можно будет видеть, как они на ходу формируются. И на портале будет возможность скачать весь пул транзакций блокчейна после завершения голосования. Этот портал будет доступен в интернете. У него будет защита авторизацией», — уточнил замминистра.

О.Качанов также отметил, что портал наблюдения будет выведен в публично доступные места. «Например, в Общественной палате мы не просто даем возможность наблюдать через портал наблюдения, но и централизованно ставим дополнительную ноду блокчейна, чтобы они вообще полностью видели весь пул транзакций у себя. Прям в онлайне могли наблюдать, как это происходит, и привлекать своих специалистов», — пояснил чиновник.

Кроме того, такие центры наблюдения будут и в региональных штабах. «То есть в тех субъектах, где проводится ДЭГ, отдельно на видеопанель будет выведен этот портал наблюдения», — заключил О.Качанов.