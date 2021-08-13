Олег Качанов: Россияне с заграничными телефонными номерами не смогут проголосовать с помощью ДЭГ

Россияне, имеющие только заграничные телефонные номера, не смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

«Сейчас у нас sms-подтверждения приходят исключительно на российские номера. Это сознательное ограничение в силу и технологических, и финансовых причин, потому что sms на заграничные номера стоят дорого», — сказал он.

В качестве главной причины О.Качанов назвал безопасность. «Потому что здесь мы понимаем, с каким пулом номеров имеем дело. Соответственно, если мы начнем давать возможность отправки sms с подтверждением на иностранные номера, то это будет дополнительный вектор атаки на нас. Поэтому без российского номера телефона человек электронно проголосовать не сможет», — заключил замминистра связи.