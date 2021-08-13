США направляют дополнительные войска в Афганистан для эвакуации сотрудников американского посольства — по новым оценкам Белого дома, запрещённая в России террористическая организация Талибан может захватить Кабул уже в течение месяца.

Вашингтон временно направляет войска в Афганистан для обеспечения безопасности при частичной эвакуации американского посольства — работу продолжит только ключевой дипломатический персонал, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. «Посольство останется открытым, мы планируем продолжать нашу дипломатическую работу в Афганистане», сказал Прайс, отказавшись отвечать на вопрос, сколько именно дипломатов будет вывезено из страны. Представитель Госдепа отказался назвать происходящее эвакуацией. Американские Войска разместятся в международном аэропорту Кабула — они будут обеспечивать безопасность не только для сотрудников посольства, которых будут вывозить на военных самолетах, но и афганских граждан, которые работали с американскими военными и подали прошения на получение специальных американских виз. Около трех тысяч военных, которые уже находятся в регионе, будут переправлены в аэропорт Кабула в течение 48 часов, заявил Пентагон. Дополнительные войска будут направлены в Катар и Кувейт для обеспечения дополнительный безопасности в аэропортах.

Американская пресса ранее сообщала, что США могут перенести свое посольство в Кабуле в более безопасное место, такое как аэропорт. Пресс-секретарь Госдепартамента отказался подтвердить эту информацию, заявив, что пока посольство останется на прежнем месте.