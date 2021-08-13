Соратников Алексея Навального заочно обвинили в создании организации, посягающей на личность и права граждан

Соратников оппозиционного политика Алексея Навального заочно обвинили в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Накануне аналогичное обвинение предъявили Навальному.

Заочное обвинение предъявили Леониду Волкову и Ивану Жданову. Обоих до этого объявили в международный розыск, они за пределами России. Против них уже возбуждены уголовные дела. На этот раз соратников Алексея Навального обвинили в создании Фонда борьбы с коррупцией. В тексте постановления о возбуждения дела в частности сказано, что Жданов и Волков, а также Навальный и иные лица записывали и выкладывали видео, сообщения и другой контент, приглашая на митинги. По версии следствия, они побуждали неограниченный круг людей совершать противоправные действия и тем самым посягали на их права. Стоит заметить, что эта статья в УК довольно экзотическая. Ранее по ней судили в основном сектантов. С недавних пор распространили на оппозицию. Вчера по той же статье обвинили Алексея Навального, ему и его соратникам может грозить до трёх лет заключения. В постановлении также говорится, что в деле о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан, могут появиться новые фигуранты. Навальный с конца февраля находится в колонии Владимирской области по делу Ив Роше после того как условный срок политику заменили реальным. Добавим, российские власти считают ФБК экстремистской организацией и иностранным агентом, фонд и другие структуры политика ликвидированы по решению суда.

Соратники Навального считают новое уголовное дело, как и все предыдущие, политическим. Ликвидация ФБК, по их мнению, властям была необходима, чтобы не допустить ряд оппозиционных политиков к выборам в Госдуму.