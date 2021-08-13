Женщина, у которой при взрыве автобуса в Воронеже оторвало ноги, скончалась в реанимации

Число пострадавших возросло до 16. Состояние троих тяжелое (они находятся в реанимации, один в операционной), передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения. Ранее сообщалось о 14 пострадавших. Всего, по словам прокурора, в момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров.

Взрыв произошел минувшим вечером, когда люди заходили на остановке. Этот момент, попавший на камеры видеорегистратора, опубликован в интернете. На кадрах видно, как в разные стороны разлетаются куски автобуса. Сначала появилась версия, что там взорвались газовые баллоны. Но позже замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров сказал, что автобус не имел газового оборудования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко, не уточнив по какой статье. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате. По поручению Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи.

В настоящее время профильными ведомствами ведется обследование автобуса, отрабатываются разные версии произошедшего.

