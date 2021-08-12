Олег Качанов: Избиратель может проверить состояние своего голоса после ДЭГ

Избиратель может проверить состояние своего голоса после дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

«Что касается возможности проверить свой голос, у нас все транзакции по голосованию видны на портале наблюдения и складываются в блокчейн. Соответственно их можно полностью скачать. Вариант первый: пользователь, скачав этот большой пул транзакций блокчейна, имея свой ключик, может найти конкретно свою транзакцию. Проверить, за кого этот голос отдан, он не может, но может убедиться, что он никуда не делся, там лежит и не меняется со временем», — рассказал замминистра.

Кроме того, О.Качанов отметил, что любой желающий может проверить корректность подсчета. «Мы специально сделали программку, которую каждый может для себя скачать, скачать весь пул транзакций блокчейна, независимо от государства подсчитать результаты голосования и сравнить их с тем, что публично доступно», — уточнил он.

О.Качанов добавил, что «этих мер достаточно, чтобы показать, что нигде нет попыток как-то голоса поменять, либо некорректно посчитать».