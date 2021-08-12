О.Качанов: Жители ДНР и ЛНР смогут проголосовать с помощью ДЭГ при наличии подтвержденной учетной записи на Госуслугах

Жители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

«Каких-то экстраособенностей здесь точно нет. Если гражданин Российской Федерации, пусть даже проживающий на территории ДНР и ЛНР, получил подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и подал заявление на дистанционное электронное голосование, то он абсолютно стандартным общепринятым порядком голосует», — рассказал чиновник.