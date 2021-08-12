Олег Качанов: Сбор логинов и паролей от Госулуг с подчиненных не даст возможности проконтролировать ДЭГ

Сбор логинов и паролей от учетных записей на Госуслугах с подчиненных не даст возможности проконтролировать то, как они проголосовали на дистанционном электронном голосовании, или проголосовать за них. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

«Дать возможность проголосовать за других это не поможет. Потому что там есть второй фактор – преходящий момент получения бюллетеня. Соответственно, одноразовый sms-код, который нужно будет ввести. Поэтому если кто-то берет логины и пароли, то нужно со всех собирать и телефоны или ПК», — пояснил он.

О.Качанов подчеркнул, что просто сбор логинов и паролей ничего не даст. «Потому что человек переходит на портал дистанционного электронного голосования, и даже если у вас есть его логин и пароль, то вы ничего не увидите», — уточнил он.

Что касается возможных попыток собрать людей в одной комнате, чтобы проконтролировать, как они голосуют, по словам О.Качанова, это стриггерит систему защиты антифрод. «Она среагирует и скажет, что обнаружена странная активность. Например, что с одного IP-адреса куча народу пытается залезть и начать дистанционно голосовать. Это технический момент. Если же говорить про идеологический момент, ну хорошо, а что мешает сейчас собрать всех военнослужащих, построить стройной колонной, запустить на избирательный участок и попросить каждого отчитаться? Так что это не новая угроза», — заключил О.Качанов.