Замминистра цифрового развития заявил о технической готовности системы ДЭГ

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов заявил о технической готовности системы дистанционного электронного голосования. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Технически система готова. Наши показательные назначения, которые мы как раз тестировали на момент проведения общероссийской тренировки, они были не менее 3 млн», – пояснил Качанов.

Он отметил, что у системы есть запас прочности. «Мы делали тренировку по кампаниями абсолютно всех уровней, потому что есть коэффициент мультипликации, то есть, грубо говоря, количество избирателей на количество бюллетеней. Поэтому относительно того количества, которое мы ожидаем сейчас, у нас по факту есть примерно четырехкратный, может даже пятикратный запас по прочности», – заключил замминистра.

О.Качанов рассказал «Эху Москвы», что на выборах в сентябре ведомство ожидает не более 2 млн электронных избирателей, не учитывая жителей Москвы.