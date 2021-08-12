Помимо московских избирателей, 5,7 млн человек в регионах смогут электронно проголосовать в сентябре. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

«Это должен быть гражданин РФ, который имеет подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и который корректно сопоставлен с регистром избирателей. Если говорить про общее количество таких учетных записей, которые мы нашли по этим регионам, то это 5,7 миллионов. Без Москвы», – сообщил Качанов.

Он отметил, что в ведомстве не ожидают такого количества желающих проголосовать дистанционно. «Мы такого количества не ожидаем. Если брать общее количество избирателей в этих шести регионах, общее количество избирателей там 8,5 млн, чуть-чуть больше, 5,7 млн имеют корректные сопоставленные учетные записи, если говорить про то количество, которое мы от них ожидаем, наша верхнего уровня оценка порядка двух миллионов. Может быть будет больше», – пояснил Качанов.

Замминистра напомнил, что в общероссийской тренировке электронного голосования приняли участие 1,2 млн человек.