Замминистра: Регионы для проведения электронного голосования выбирали, исходя из заявок самих субъектов

Регионы для проведения электронного голосования выбирали, исходя из заявок самих субъектов. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

«Это была достаточно открытая процедура, процедура, которая подразумевала определенный сбор заявок от субъектов. То есть субъекты должны были изначально выразить желание. Такая норма у нас сейчас предусмотрена нормативно, что можно проводить», – сказал Качанов.

По его словам, при подаче заявки, регион должен был оценить свою готовность. «В первую очередь, организационную готовность, все ли готовы работать с дистанционным электронным голосованием. То есть, готовность избирательной системы региона для проведения ДЭГ как такового. То есть, разъяснительная работа среди граждан, подготовка комиссий, и так далее», – пояснил замминистра.

О.Качанов отметил, что заявки рассматривались на открытом заседании ЦИК. «Эти заявки подавались, они рассматривались ЦИК, было открытое заседание, на котором были подведены итоги, и семь регионов, по результатам поданным заявок, по результатам рассмотрения ЦИК, вошли», – заключил он.

Для проведения ДЭГ отобраны Москва, Нижний Новгород, Курск, Ярославль, Мурманск, Севастополь и Ростов.