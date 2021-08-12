Аэропорт «Шереметьево» договорился о покупке контрольного пакета туристического оператора «Библио-Глобус». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к воздушной гавани и партнер туроператора. Информацию подтвердили в пресс-службе «Шереметьево». Там уточнили, что подписано соглашение о покупке 75% компании. Завершение сделки запланировано на конец сентября, финансовые условия не раскрываются. Напомним, в 2019 году старейший в мире туроператор «Томас Кук» готов был купить «Библио-Глобус» за 150 миллионов долларов, но сделка не состоялась.