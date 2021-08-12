До 14 человек возросло число пострадавших при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже

Они госпитализированы, сообщил ТАСС представитель центра медицины катастроф, отметив, что на месте еще работают бригады скорой помощи. В Прокуратуре ранее говорили о 12 раненых. Одна женщина находится в крайне тяжелом, еще как минимум трое — в тяжелом. Предварительной причиной случившегося называют взрыв газовых баллонов.

Взрыв произошел на остановке, рассказал телеграм-каналу База водитель автобуса. По данным Базы, которая ссылается на водителя, в автобусе не было газовых баллонов, так как он работает на дизельном топливе. Об этом же сказал и источник Интерфакса. На место прибыли сотрудники ФСБ. Обломки исследуют на следы взрывчатых веществ.

По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Кроме того, организована прокурорская проверка. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил с завтрашнего дня начать проверки всех автопарков пассажирских перевозчиков города.