Британская актриса театра и кино Уна Стаббс скончалась на 85 году жизни

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на ее детей. Агент актрисы рассказала, что Стаббс в течение нескольких месяцев проходила лечение, но чем она болела – не уточняется. Стаббс выступала на сцене лондонского театра «Паладиум», играла в кино и сериалах. Одной из наиболее известных ее работ стала роль миссис Хадсон – хозяйки квартиры на Бэйкер-стрит, которую снимали Шерлок Холмс и Джон Ватсон в сериале «Шерлок».
2021-08-12T22:33:25+03:00
2021-08-12T22:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 12 августа 2021
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