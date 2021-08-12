Британская актриса театра и кино Уна Стаббс скончалась на 85 году жизни

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на ее детей. Агент актрисы рассказала, что Стаббс в течение нескольких месяцев проходила лечение, но чем она болела – не уточняется. Стаббс выступала на сцене лондонского театра «Паладиум», играла в кино и сериалах. Одной из наиболее известных ее работ стала роль миссис Хадсон – хозяйки квартиры на Бэйкер-стрит, которую снимали Шерлок Холмс и Джон Ватсон в сериале «Шерлок».