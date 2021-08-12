12 человек, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва пассажирского автобуса в центре Воронежа

Об этом сообщили ТАСС в городской станции скорой помощи. По данным источника Интерфакса в службах транспортного надзора, причиной случившегося стал взрыв газовых баллонов. Между тем, телеграм-канал База передает со ссылкой на водителя, что транспортное средство не было оборудовано газовым оборудованием, а работало на дизельном топливе. На место прибыли сотрудники ФСБ. Обломки исследуют на следы взрывчатых веществ.