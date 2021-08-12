Суд приговорил к 10,5 годам колонии бывшую главу отделения «Открытой России» Милушкину с отсрочкой до 2024 года

Псковский районный суд приговорил к 10,5 годам колонии бывшую главу отделения «Открытой России» Лию Милушкину с отсрочкой до 2024 года. Ее супруг Артем Милушкин получил 11 лет колонии. Суд счел их виновными в продаже наркотиков в особо крупном размере, рассказала «Эху Москвы» журналист издания «Псковская губерния» Людмила Савицкая. Российские власти считают ее иноагентом.

В 2017 году Генпрокуратура признала «нежелательными» несколько зарубежных организаций бизнесмена Михаила Ходорковского. Это привело к массовым преследованиям российских активистов «Открытой России». Движение дважды объявляло о самоликвидации.