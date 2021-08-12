В Воронеже произошел взрыв в пассажирском автобусе

12 человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе скорой помощи. Они госпитализированы. По предварительным данным, взорвались газовые баллоны. После этого автобус загорелся. На кадрах в интернете видно, как множество кусков металла и стекла разбросаны на большом расстоянии от него. Подробности пока неизвестны.