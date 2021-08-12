В Воронеже произошел взрыв в пассажирском автобусе

12 человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе скорой помощи. Они госпитализированы. По предварительным данным, взорвались газовые баллоны. После этого автобус загорелся. На кадрах в интернете видно, как множество кусков металла и стекла разбросаны на большом расстоянии от него. Подробности пока неизвестны.
2021-08-12T22:07:08+03:00
2021-08-12T22:08:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:07, 12 августа 2021
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