Талибы объявили за сегодняшний день о захвате пяти крупных городов в Афганистане

В их числе – Кандагар и Герат – второй и третий по численности населения в стране. Также взят город Газни – центр одноименной провинции, что является важной стратегической победой для боевиков, поскольку через этот город проходит крупная автотрасса, связывающая афганскую столицу с югом государства. Всего за последние дни под контроль талибов перешли уже 12 из 34 регионов страны. Как передавало агентство Ассошиэйтед пресс, вооруженные формирования контролируют по меньшей мере две трети территории Афганистана.

Сегодня стало известно, что Кабул предложил лидерам террористического движения «Талибан», запрещенного в России, разделить власть и совместно участвовать в управлении страной в обмен на прекращение насилия. Правительство неоднократно делало такие предложения, — подтвердил «Эху Москвы» министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. Министр отметил, что Афганистан намерен политическим путем добиваться мира в регионе, взаимодействуя с Россией и остальным международным сообществом.

Афганистан призвал ООН созвать срочное заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации в стране. Генсек организации Антониу Гуттериш встревожен происходящим, — заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. Организация объединенных наций готова внести вклад в решение конфликта и по-прежнему настроена на предоставление помощи растущему числу нуждающихся афганцев, — добавил Дюжаррик.