Не менее 17 человек погибли в результате наводнения на севере Турции

Продолжаются поисково-спасательные работы, в них участвуют свыше 4,5 тысяч человек и более тысячи единиц техники, — сообщил президент страны Тайип Эрдоган. Накануне сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северо-восточных турецких провинций. На улицах городов образовались грязевые потоки, нанесен ущерб зданиям, машинам и инфраструктуре.
2021-08-12T21:33:44+03:00
2021-08-12T21:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 12 августа 2021
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