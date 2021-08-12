Не менее 17 человек погибли в результате наводнения на севере Турции

Продолжаются поисково-спасательные работы, в них участвуют свыше 4,5 тысяч человек и более тысячи единиц техники, — сообщил президент страны Тайип Эрдоган. Накануне сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северо-восточных турецких провинций. На улицах городов образовались грязевые потоки, нанесен ущерб зданиям, машинам и инфраструктуре.