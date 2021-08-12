Жителя Кирова задержали за угрозы прокурору, который участвовал в заседании суда по отмене условного срока Навальному

Жителя Кирова задержали за угрозы прокурору, который участвовал в заседании суда по отмене условного срока Алексею Навальному. Угрозы убийством и причинением вреда здоровью следователи обнаружили в интернете, — сообщает пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело, задержанный дал признательные показания, у него на работе и дома прошли обыски.

