Вашингтон рассматривает возможность перемещения американского посольства в столице Афганистана в аэропорт города

Такое решение может быть принято в связи с обострением ситуации в этой стране, — сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, также не исключено и дальнейшее сокращение штата диппредставительства в Кабуле. При этом отмечается, что оценка необходимых мер происходит в режиме реального времени, поскольку ситуация меняется крайне быстро.

В свою очередь, представитель американской администрации сообщил телеканалу CBS о направлении дополнительных воинских подразделений в кабульский аэропорт для помощи в эвакуации персонала посольства на фоне наступления талибов. Только что в Госдепартаменте эти планы подтвердили.

Террористическое движение «Талибан» запрещено на территории России.

