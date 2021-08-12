Прокуратура запросила два года ограничения свободы для пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала адвокат Вероника Полякова.

«Сегодня в прениях сторон прокуратура попросила для Киры Ярмыш два года ограничения свободы. Ограничения заключаются в следующем: два года не покидать пределы города Москвы, отмечаться три раза в инспекции и не покидать место жительства с 10 вечера до 6 утра, а также менять место жительства только с согласия уголовно-исполнительной инспекции», – сообщила адвокат.

Она отметила, что такие наказания запрашивали и для других фигурантов «санитарного дела», но в деле Ярмыш есть особенность. «Что примечательно в нашем случае с Кирой: то, что меру пресечения в виде домашнего ареста прокуратура просит оставить до вступления приговора в силу. А это значит, что в течение месяца или даже двух месяцев, Кира будет вынуждена находиться под домашним арестом, если суд займет сторону государственного обвинения. Мы считаем, естественно, это незаконно, поскольку мера пресечения в виде домашнего ареста, гораздо суровее», – пояснила адвокат.

В.Полякова говорит, что защита надеется на оправдательный приговор. «Мы, конечно, надеемся, что будет справедливый приговор, но, к сожалению, практика показывает следующее: что не хотят слышать наши доводы и выносят обвинительный приговор, как другим фигурантам «санитарного дела»», – заключила адвокат.

Приговор огласят 16 августа. Ярмыш и других соратников политика Алексея Навального обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на митинге 23 января. Суд уже вынес обвинительные приговоры нескольким фигурантам.