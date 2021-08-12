Бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде запретили въезд в Россию на 50 лет

Причиной стали его высказывания о русских, — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что дипломат на камеру назвал русских свиньями. Также на аналогичный срок запретили въезд в Россию гражданину Казахстана Куату Ахметову за публичные высказывания в интернете, разжигающие межнациональную рознь. Ахметов публиковал ролики в соцсетях, где заставлял жителей Казахстана извиняться за то, что они говорят по-русски.

