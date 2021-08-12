Правозащитница Марина Литвинович намерена обратиться в верховный суд из-за регистрации на выборы в Госдуму главы МИДа Сергея Лаврова, который встречался с членами запрещенного в России террористического движения «Талибан». Он включен в федеральный список «Единой России». Об этом Литвинович сообщила в эфире телеканала «Дождь». Литвинович напомнила, что обращалась с соответствующей жалобой в Центризбирком, однако так и не получила официального ответа, хотя прошло уже больше месяца.

Напомним, в начале июня президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий участвовать в выборах людям, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Талибы приезжали на переговоры в Москву 8 июля на фоне обострения военных действий в Афганистане. В российском МИДе тогда объяснили, что это необходимо для сохранения стабильности в этой стране.