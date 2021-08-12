Талибы объявили о захвате Кандагара и Герата

Это второй и третий по численности населения города страны на юге и западе Афганистана. Агентство Франс Пресс со ссылкой на официальных лиц сообщает об отступлении правительственных сил. Кроме того, только что стало известно о захвате еще одного крупного города – Калайи-Нау – столицы провинции Бадгиз. Ранее было объявлено о взятии боевиками города Газни – центра одноименной провинции. Эта победа имеет для них важное стратегическое значение, поскольку через город проходит крупная автотрасса, связывающая афганскую столицу с югом страны. Всего менее чем за неделю бойцы запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли контроль, по меньшей мере, над 12 из 34 регионов страны.

В российской Госдуме опасаются, что возможный захват талибами власти в Афганистане станет проблемой не только для Средней Азии, но и угрозой нацбезопасности для России и Европы. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков. В частности, он отметил, что поток беженцев может быть использован как возможность проникновения террористов на территории многих стран.