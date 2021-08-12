Reuters: Госдеп США, как ожидается, объявит о вывозе значительной части сотрудников американского посольства в Кабуле

Госдепартамент США, как ожидается, объявит о вывозе значительной части сотрудников американского посольства в Кабуле на фоне наступления талибов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в проведении эвакуации помогут американские военные. Для этих целей в район на временной основе будут переброшены дополнительные силы.
2021-08-12T20:38:35+03:00
2021-08-12T20:38:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:38, 12 августа 2021
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