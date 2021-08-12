Пожилая женщина, пострадавшая в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в Москве, скончалась в больнице

Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Авария произошла сегодня на улице Миклухо-Маклая. Как сообщалось, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в остановку. 61-летняя женщина и ее 16-летняя внучка были госпитализированы. Мужчина, находившийся за рулем, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это показали результаты медосвидетельствования.
2021-08-12T20:34:02+03:00
2021-08-12T20:34:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 12 августа 2021
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