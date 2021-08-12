Талибы объявили о захвате одной из крупнейших афганских провинций – Герат

Правительственные силы сложили оружие, — сообщается в твиттере боевиков. Агентство France Press со ссылкой на источник в афганской службе безопасности сообщает, что правительственным войскам пришлось покинуть город во избежание дальнейших разрушений. Ранее сегодня талибы заявили о захвате города Кандагар – центра одноименной провинции на юге страны – второго города по численности населения. Накануне агентство Ассошиэйтед пресс отмечало, что боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» контролируют уже две трети территории Афганистана. ООН призвала обеспечить безопасность своих объектов и персонала в этой стране. При этом официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик не дал прямого ответа на вопрос, планирует ли Антонио Гутерриш выступать с инициативой проведения новой встречи Совета безопасности по Афганистану на фоне ухудшения ситуации в этой стране.

Напомним, 6 августа Совбез провел такую встречу, но за прошедшие дни ситуация значительно ухудшилась, поэтому в Кабуле призвали к проведению новой.

