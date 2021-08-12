В Каспийском трубопроводном консорциуме проходят обыски по делу о разливе нефти близ Новороссийска

Одновременно идут допросы специалистов и работников предприятия, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса. В пресс-службе компании отметили, что оказывают содействие следователям. Разлив произошел 7 августа с греческого танкера «Минерва симфони» при погрузке с терминала КТК. По последним данным, площадь загрязнения составила 80 квадратных километров. Сегодня дело переквалифицировали на более тяжкую статью о загрязнении моря, причинившем существенный вред водным биоресурсам и окружающей среде. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил, что угрозы срыва курортного сезона в регионе из-за данного инцидента нет.