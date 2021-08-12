Жданову и Волкову заочно предъявлено обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан

Соратникам Алексея Навального Ивану Жданову и Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Жданова Владимира Воронина. Накануне следствие предъявило аналогичное обвинение Алексею Навальному. По версии следствия, они создали организацию, сопряженную с побуждением людей к совершению противоправных действий.

