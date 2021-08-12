Участница Pussy Riot Рита Флорес задержана на выходе из спецприемника в Москве, где она отбывала 15 суток ареста

Участница группы Pussy Riot Рита Флорес задержана на выходе из спецприемника в Москве, где она отбывала 15 суток административного ареста. Об этом она сообщила в Инстаграме. Причина задержания пока неизвестна.

Флорес была арестована 22 июля за «неповиновение законным требованиям сотрудника полиции». В спецприемнике у нее выявили коронавирус, на несколько дней перевели в больницу, а затем вернули обратно.

С начала лета участников Pussy Riot неоднократно задерживали и арестовывали, некоторые получили повторные аресты. Двое из них после отбытия вторых арестов покинули Россию.