Прокуратура запросила два года ограничения свободы для пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш по т.н. санитарному делу

Прокуратура запросила два года ограничения свободы для пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш по так называемому санитарному делу. До вступления приговора в силу она должна оставаться под домашним арестом, — сообщается в ее твиттере. Соратников Навального обвинили в подстрекательстве в нарушении санитарно-эпидемиологических правил на митинге в его поддержку 23 января. Ранее суд уже вынес обвинительные приговоры нескольким фигурантам.
2021-08-12T19:32:54+03:00
2021-08-12T19:32:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2886326-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 12 августа 2021
Загрузка комментариев...