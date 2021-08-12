Дело о разливе нефтепродуктов в районе Новороссийска переквалифицировано на более тяжкую статью

Теперь расследование ведется о загрязнении морской среды, причинившем существенный вред водным биоресурсам и окружающей среде, — сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Назначены экологическая и техническая судебные экспертизы, проводятся дополнительные исследования.

Утечка нефти произошла 7 августа с греческого танкера «Минерва симфони» при погрузке из терминала в Черном море. Согласно данным со спутников, площадь разлива составила почти 80 квадратных километров.

