Талибы сообщили о захвате резиденции губернатора провинции Герат в одноименном центре на западе страны

Ранее они заявили о захвате управления полиции. Местные жители выложили в сеть видео с передвижением боевиков в исторической цитадели города. Герат – третий по величине город Афганистана. Ранее боевики объявили о захвате второго по размеру города – Кандагара. Официальные власти пока это не комментировали.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.

Афганистан рассчитывает на помощь России в сфере вооружений. Об этом сказал в эфире «Эха Москвы» министр иностранных дел страны Мохаммад Ханиф Атмар. Если победу в Афганистане одержат террористы, это создаст серьезные проблемы для всего мирового сообщества, — добавил Мохаммад Ханиф Атмар.

Ранее глава департамента Азии МИДа России Замир Кабулов говорил РИА Новости, что Москва готова обсуждать с Афганистаном поставки ударных вертолетов, однако, только на коммерческой основе. По его словам, подвижек в этом вопросе не было.