Полиция задержала восемь человек в Петербурге, которых подозревают в незаконном обналичивании денег

По версии следствия, за три года они увели от налогов более одного миллиарда рублей.

Сотрудники экономической полиции города провели двадцать четыре обыска, чтобы раскрыть сеть так называемых «обнальщиков». Мошенники использовали десятки подконтрольных коммерческих компаний. Их деньги не отражалась в бухгалтерских документах. Фиктивные платежи шли через автосалоны, агентства недвижимости и табачные магазины. Преступники смогли вывести более одного миллиарда рублей и заработали около пятидесяти миллионов. Оперативники в ходе обысков изъяли у них два автомобиля и почти двадцать миллионов рублей. Двоих участников группы отправили под домашний арест, а других отпустили под подписку о невыезде. Как передаёт издание «Фонтанка.ру», не указывая источник информации, мошенники брала с клиентов процент, который был в разы ниже среднерыночного. Всего 5% от общей суммы, тогда как даже Центральный банк России некоторое время назад признал, что комиссия за нелегальное обналичивание со средних по «рынку» 10–12% подскочила до 20%.

По данным ЦентробБанка России, за последние пять лет объем обналичивание через банки упал в семь раз. В прошлом году объем обналичивания снизился на 19% за счет торговых и туристических компаний.