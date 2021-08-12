В колонии Курганской области заключённый убил сотрудника исправительного учреждения и ещё одного ранил

Нападавшего застрелили.

Заключённый утром напал с заточкой на караульных, которые проводили обыск. Он заколол начальника караула и нанёс травмы другому сотруднику службы исполнения наказаний. Всё случилось во второй колонии под Курганом. Осуждённый как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, отбывал 19 лет заключения за серию преступлений, в том числе убийство и разбой. Напавшего на сотрудников колонии попытались задержать, он оказал сопротивление, его убили. Уголовное дело возбудили по нескольким статьям: убийство, покушение и дезорганизация работы исправительного учреждения. Колония, в которой произошёл инцидент, до этого попадала в новостные сводки по печальному поводу. Весной двое заключённых там зашили себе рты, один из них жаловался на отсутствие медицинской помощи. Перед этим он объявил сухую голодовку. После бунта осуждённых в исправительном учреждении сменился начальник.



Помимо следователей обстоятельства случившегося этим утром выясняет прокуратура. Ведомство изучит, как в колонии обеспечивалось соблюдение режима и надзора.