Псковский суд приговорил экс-главу отделения «Открытой России» Милушкину к 10,5 годам колонии с отсрочкой до 2024 года

Псковский суд приговорил экс-главу отделения «Открытой России» Лию Милушкину к 10,5 годам колонии с отсрочкой до 2024 года. Ранее сегодня к 11 годам колонии строгого режима был приговорен и ее муж Артем Милушкин, — сообщает издание «Псковская губерния». Супругов признали виновными по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Прокуратура запрашивала для активистки и ее супруга 12 и 16 лет лишения свободы соответственно.

Милушкиных задержали в январе 2019 года. Как говорится в обвинительном заключении, во время следственных действий у них изъяли контейнеры из-под «Киндер Сюрпризов», в которых экспертиза нашла следы амфетамина. Защита утверждает, что эти контейнеры были подброшены – на них не было отпечатков пальцев активистов. Сами Милушкины вину не признают и считают дело политически мотивированным.

В 2017 году Генпрокуратура внесла в список «нежелательных» две британские организации, связанные с Михаилом Ходорковским. Российская «Открытая Россия» запрещена не была — однако на ее активистов начали составлять протоколы за участие в деятельности «нежелательной» организации. Весной 2021-го «Открытая Россия» самоликвидировалась.