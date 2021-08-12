На юго-западе Москвы автомобиль протаранил автобусную остановку

Два человека пострадали, — сообщает в телеграм-канале столичный департамент транспорта. Авария произошла на улице Миклухо-Маклая. Обстоятельства ДТП уточняются. Отмечается, что дорожные службы перекрыли одну полосу в сторону Ленинского проспекта.