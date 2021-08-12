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18:33, 12 августа 2021

На юго-западе Москвы автомобиль протаранил автобусную остановку

Два человека пострадали, — сообщает в телеграм-канале столичный департамент транспорта. Авария произошла на улице Миклухо-Маклая. Обстоятельства ДТП уточняются. Отмечается, что дорожные службы перекрыли одну полосу в сторону Ленинского проспекта.


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