Талибы объявили о захвате штаба полиции третьего по величине города Афганистана Герата

У них в руках оказалась военная техника, оружие и боеприпасы, — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление боевиков. Ранее они объявили о захвате второго по величине афганского города Кандагары, опубликовав в соцсетях видеоматериалы, подтверждающие, что находятся на центральных улицах города. Официальные власти пока это не комментировали.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.