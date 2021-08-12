В курганской колонии №2 заключенный насмерть заколол надзирателя и ранил второго

Нападение произошло сегодня утром в ходе обыска. Во время задержания нападавшего убили, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Там отметили, что он был осужден на 19 лет, в том числе по делам о разбое и убийстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

