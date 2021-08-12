Псковский суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима мужа бывшей главы отделения «Открытой России»

Псковский суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима Артема Милушкина – мужа бывшей главы отделения «Открытой России» Лии Милушкиной. Его признали виновным по деле о сбыте наркотиков в особо крупном размере, — сообщает издание «Псковская губерния». Отмечается, что заседание суда было прервано, поскольку Милушкин начал ломать клетку. Приговор его супруге вынести не успели. Ранее прокурор потребовал назначить для Милушкиной 12 лет колонии, а ее мужу – 16.

В 2017 году Генпрокуратура внесла в список «нежелательных» две британские организации, связанные с Михаилом Ходорковским. Российская «Открытая Россия» запрещена не была — однако на ее активистов начали составлять протоколы за участие в деятельности «нежелательной» организации. Весной 2021-го «Открытая Россия» самоликвидировалась.