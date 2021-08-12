Подмосковным силовикам удалось найти троих из пяти сбежавших заключенных в Истре

Двоих беглецов полиция смогла обнаружить в Подольске. Дениса Грозаву и Ивана Цуркану опознали по ориентировкам местные жители. В полицию с информацией о их местонахождении обратились сразу несколько граждан, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сбежавшие преступники арендовали квартиру в одном из многоэтажных домов.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники пишет, что один из задержанных отказался давать показания.

Что касается третьего участника побега, он пришел в полицию добровольно. Сейчас его допрашивают. Кто именно решил сдаться, не уточняется. Источник агентства «РИА Новости» утверждает, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.

Пятеро заключенных, среди которых опасный преступник сбежали из истринского изолятора временного содержания почти неделю назад. По версии силовиков, двое сотрудников ИВС стали пособниками побега. Так, дежурный и его помощница якобы специально не закрыли дверцы для передачи еды в камеры, а также отключили видеонаблюдение и покинули свой пост. По предъявленным обвинениям им грозит до 10 лет лишения свободы.

Местонахождения Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве, до сих пор не установлено. За помощь в поимке объявлено вознаграждение в один миллион рублей.