В Москве задержан гендиректор предприятия по разработке гиперзвуковых систем Александр Куранов

Он подозревается в государственной измене. Лефортовский суд арестовал Куранова на 2 месяца.

Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем, которое возглавлял Куранов, входит в оборонный холдинг «Ленинец», к которому имеет отношение семья сенатора Андрея Турчака.

Александр Куранов — доктор технических наук, специалист в области физики и химии плазмы и автор более 120 научных работ. В «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» он руководит экспериментальными исследованиями под кодовым названием «Аякс». Речь идёт о создании летательного аппарата, который может перемещаться с гиперзвуковой скоростью. Научно-исследовательское предприятие входит в состав оборонного холдинга «Ленинец». Куранов работает в нём уже больше тридцати лет. Холдинг возглавляет Анатолий Турчак. Он давний знакомый президента России Владимира Путина. Они занимались дзюдо у одного тренера. После приватизации холдинг «Ленинец» перешёл под контроль Турчака. Он занимает пост президента, а место генерального директора занял его старший сын Борис. Отмечу, ранее Путин неоднократно говорил, что у армии России есть уникальное гиперзвуковое оружие. В том числе — ракетная система «Циркон».

Согласно открытым источникам, Куранов также профессор кафедры систем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. В пресс-службе учебного заведения утверждают, что Куранова уволили еще в 2016 году.