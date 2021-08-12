Центризбирком зарегистрировал федеральный список партии «Единая Россия» для участия в осенних выборах

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что в рядах единороссов становится все больше новых членов, готовых улучшать жизнь россиян. Турчак добавил, что наблюдатели от партии власти будут присутствовать на всех участковых избирательных комиссиях.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ему «посчастливилось» работать с бывшими лидерами Югославии, осужденными в Гааге за геноцид. Шойгу сказал об этом на молодежном форуме «Территория смыслов», где он рассуждал о внутренних угрозах, которые привели к разложению общества в последние десятилетия.