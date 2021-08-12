В России за прошедшие сутки 808 человек умерли от коронавируса

Это максимальный показатель с начала пандемии.

Доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов не связывает рост смертности с появлением новых штаммов.

По официальным данным, с начала эпидемии умерли 168 тысяч 49 россиян.

В столице Австралии Канберре введен семидневный карантин из-за одного выявленного случая заражения коронавирусом. О ситуации рассказал глава представительства региона Эндрю Барр: «Нам пока неизвестен источник заражения. Расследование ведется. Это самый серьезный риск для здоровья населения, с которым мы столкнулись в этом году, и поэтому в ответ мы введем строгую изоляцию. Это лучший путь, по которому следует идти, чтобы защитить здоровье сообщества и избежать еще более разрушительных и длительных блокировок и более серьезных экономических последствий для нашего сообщества».

Людям разрешат выезжать за пределы Канберры только по работе или для вакцинации.