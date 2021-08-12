Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета на Камчатке возобновится утром

Вертолет, в котором находились, в частности, туристы из Москвы и Санкт-Петербурга упал в Курильское озеро. Обломки находятся на глубине более 130 метров. Из 16 человек спаслись 8.

Фрагменты вертолета будут извлекать с помощью специального военного оборудования, — рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Следствие рассматривает несколько версий, в том числе плохая погода и ошибка пилотирования. Вертолет заходил на посадку в условиях сильного тумана. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Разбившийся вертолет принадлежал компании «Витязь-Аэро». Ее совладелец — камчатский бизнесмен и депутат Игорь Редькин. Несколько дней назад он признался в убийстве человека по неосторожности.

